Земле грозит новый ледниковый период, который может спровоцировать гибель нескольких миллиардов людей. При этом причиной может стать стремительное снижение температуры, которое спровоцирует стремительно приближающаяся к Земле планета Нибиру, пишет сайт «Главред».

Планета X приблизится к Земле уже к 8 марта. Нибиру подлетит к Марсу, встанет на его орбиту и начнет притягивать к себе Землю, отдаляя ее от согревающего Солнца и разрушая магнитные полюса, которые удерживают земную атмосферу.

Конспирологи публикуют зловещие сценарии, согласно которым Земле угрожает стремительная потеря тепла, что в конечном итоге спровоцирует вымерзание нашей планеты, ведь температура откатится к немыслимой отметке в -273º С.

«Меньше двух недель остается до нового ледникового периода. Мировое правительство в лице лидеров ведущих стран знает о потенциальной угрозе и уже готовит свои бункеры для спасения. Однако это оттянет неизбежное всего на несколько дней. В конечном итоге земная кора промерзнет на десятки километров и самые глубокие убежища не спасут элиту. Уже 8 марта Нибиру устроит на Земле климатический апокалипсис», — предупреждают конспирологи.