Все административные процедуры по линии Министерства труда и социальной защиты предстоит инвентаризировать и перевести в электронный формат. Главная задача этого процесса — стать ближе к каждому белорусу, получателю той или иной услуги. Подробнее с предстоящими изменениями МЛЫН.BY ознакомился в ведомстве.

Список административных процедур по заявлениям белорусов, которые сегодня осуществляет Минтруда, довольно внушительный. В перечень входят: выписка из трудовой книжки, выдача справки о месте работы и занимаемой должности, выписка о доходах, назначение и выплата пособий и многое другое. Для юрлиц и ИП — выдача различных заключений (к примеру, для подтверждения основания для освобождения от налога на добавленную стоимость), аккредитация на оказание услуг в области охраны труда и выдача такого свидетельства, включение сведений в Реестр агентств по трудоустройству и так далее. Поэтому перевод в цифровой формат, учитывая весь этот список, — шаг более чем обоснованный.

Говоря о задачах на 2019-й год на итоговой коллегии ведомства, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о предстоящей большой работе по совершенствованию административных процедур. «С физическими лицами у нас их почти 50, еще 7 — с юридическими. Поставили глобальную задачу — проинвентаризировать все административные процедуры. С тем, чтобы их оптимизировать, максимально перевести в электронный формат. Чтобы человек мог оперативно получить услугу. Это масштабный проект», — сказала Ирина Костевич.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая для каждой административной процедуры выработает своеобразную процессную модель: сроки, пакет документов и прочее. «Нужно не только упростить, а еще и максимально перевести в электронный формат взаимодействие с человеком или юрлицом. В перспективе — ввести проактивную процедуру (сервис): через телефон зарегистрировался, через него же получил пособие и узнал необходимую информацию. Это требование жизни, многие страны уже идут в этом направлении», — подчеркнула руководитель ведомства. В этой работе очень важно социальное партнерство и международное сотрудничество. Поэтому параллельно будут развиваться контакты с экспертами Международной организации труда, коллегами из России, Казахстана, Азербайджана, Китая и других государств.

Планируют в стране ввести и электронные трудовые книжки. В Минтруда рассказывают, что для работников нововведение снизит вероятность потери данных о деятельности и поможет защититься от недобросовестных нанимателей. Работодателям же оно позволит сократить затраты на закупку и хранение документов. По словам Ирины Костевич, уже сейчас наниматели в режиме онлайн могут подавать соответствующие данные на портал службы занятости. А соискатели, которые находятся в поиске рабочих мест, не выходя из дома, имеют возможность через интернет получить информацию о свободных рабочих местах и уровне заработной платы. В конце прошлого года попробовали реализовать пилотный проект — внедрили электронную ярмарку вакансий. В течение этого года такой метод будут совершенствовать и распространять на всей территории страны.