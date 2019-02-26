Президент считает некоторые из них надуманными.

В Беларуси могут быть пересмотрены медицинские противопоказания для службы в армии. Об этом сообщил сегодня президент страны на совещании с Совбезом. Оно посвящено призыву в армию и отсрочкам от прохождения службы.

Александр Лукашенко отметил, что ряд отсрочек уже были отменены. Их лишились прокурорские работники, судмедэксперты. Однако это не принесло желаемого результата — 80% призывников освобождаются от службы для продолжения образования в ВУЗах. Уже подготовлены изменения по отсрочкам от службы в армии. Президент также считает, что надо рассмотреть и медицинские ограничения. Он назвал некоторые причины надуманными.

«Есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться», — приводит слова Александра Лукашенко пресс-служба президента.

Он также отметил, что к этому вопрос надо подходить осторожно.

«Принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы», — сказал президент.

Что касается молодых людей, которые не пройдут отбор по медицинским показаниям, их все равно можно обучить обращаться с оружием.

«Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации», — добавил президент.

Александр Лукашенко сегодня связал вопросы призыва с проблемами национальной безопасности.