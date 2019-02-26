Выговор объявлен министру образования Игорю Карпенко. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент.

Как сообщается, выговор объявлен за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования.

Утром 11 февраля, напомним, ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах напал с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, а двое учеников попали в больницу.

Подозреваемый сбежал из школы, его задержали спустя два часа. Согласно результатам медицинского освидетельствования, подросток не был ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Также решался вопрос о назначении экспертизы, чтобы выяснить психическое состояние школьника.

«По этому делу уже проведен большой объем следственных действий. Картина происшествия фактически нам понятна. Для следователей на данный момент главная задача — выяснить не как это произошло (это и так понятно), а почему это произошло», — рассказал 21 февраля в интервью «Беларусь 1» глава СК Носкевич.