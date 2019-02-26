Стоит ли ожидать в этом году существенного повышения заплат? Насколько на это повлияют различные факторы, в том числе предполагаемые выборы в конце 2019 года? Каким может быть увеличение пенсий? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by финансовый консультант Михаил Грачев.

Какими факторами будет обусловлен рост доходов

– В отношении того, что, по заявлению главы ЦИК Беларуси, выборы могут пройти у нас в четвертом квартале 2019 года, полагаю, что это просто изначально прощупывается общественное мнение. Если никаких особых возражений со стороны общественности не будет, то, скорее всего, так все и получится.

По поводу же роста зарплат и вообще доходов населения, домохозяйств страны надо отметить следующее. У нас вообще реальное увеличение доходов может быть спровоцировано двумя факторами: административным регулированием и реальным ростом ВВП, со всеми вытекающими последствиями.

Можно предположить, что рост зарплат до конца 2019 года определенно будет. В процентном отношении сейчас очень трудно сказать, каким он будет, но в том, что это произойдет, я уверен на 99%. И скорее всего этот рост будет сопряжен с обоими названными факторами.

Так, к примеру, на днях было заявлено, что готовится документ, который предполагает повышение пособия по уходу за ребенком. Это, кстати, один из видов доходов, который будет увеличен административно.

Возможно, правительство не пойдет на широкое повышение заработной платы бюджетникам. За этим строго следит Национальный банк и пытается не допустить необоснованного роста.

Реальный рост ВВП в Беларуси, я полагаю, может быть даже чуть выше прогнозных показателей. Не исключено, что мы можем выйти по 2019 году на 3-3,5%, даже, возможно, чуть больше – допустим, 3,6–3,8%.

Первое полугодие будет благоприятным для экономики

– Внешние факторы сейчас складываются более-менее благоприятно. Во-первых, мировая цена на нефть идет верх. На этой неделе она закрепилась выше 67 долларов за баррель. И есть вероятность что скорее всего стоимость нефти подойдет к 70 долларам, возможно, будет в пределах 65–72 долларов.

Для Беларуси и для соседней России, которая пока остается основным нашим партнером, это достаточно комфортная цена. Более высокая, скажем, 80, 90 или 100 долларов за баррель, не нужна, потому что будут возникать другие риски. Более низкая, ниже 60 долларов, нам тоже не к чему.

А вот эта – около 70 долларов – вполне комфортная цена, чтобы бюджет Беларуси получал, как минимум, плановые доходы и еще, может быть, что-то сверх того.

Российский рубль укрепляется на внешнем рынке. В РФ вчера доллар на торгах составил около 65,27 российского рубля. Есть предпосылки, что он в этих пределах и дальше будет держаться.

На нашем внутреннем валютном рынке российский рубль растет. Так, на торгах 25 февраля его курс поднялся почти на 0,30% и приближается к 3,30 белорусского рубля за 100 российских. Это хорошо для нашего внутреннего рынка.

В целом в Беларуси валютная корзина стабильна. В начале года она подорожала приблизительно на 1,8% (а максимум доходил до 2,6%), потом стабилизировалась. И, можно сказать, что сегодняшняя ее величина вполне корректна для внутренней финансовой системы.

Денежная масса у нас не растет. Здесь Нацбанк тоже держит руку на пульсе.

Из внешних факторов стоит также отметить еще один. Президент США в прошлые выходные объявил, что США переносят дедлайн в отношении мер по китайскому торговому конфликту с 1 марта на более поздние сроки.

Так что внешние факторы смягчились. И в целом, как я полагаю, по крайней мере первое полугодие будет более-менее положительным для белорусской экономики.

Далее, в середине года ожидается подписание нового контракта с Россией на поставку газа (в 2019 году заканчивается предыдущий трехлетний контракт). В связи с кардинальными изменениями в правлении российского Газпрома (в том числе уходом на заслуженный отдых зампреда правления Газпрома Валерия Голубева, который ведал и вопросами по сотрудничеству со странами СНГ, в том числе с Беларусью) вполне вероятно ожидать, новых, более гибких подходов к переговорным процессам.

Поэтому, полагаю, что совокупность внешних и внутренних факторов «дадут» в итоге в том числе и рост заработной платы в Беларуси.

О производительности

– Для белорусской экономики сегодня производительность – это очень болезненный вопрос. Кроме IT-сектора здесь прорыва, к сожалению, пока ожидать очень сложно.

Основная волна модернизации у нас прошла, но должного эффекта, который от нее ожидался, нет, по крайней мере, пока что. И здесь без каких-то структурных реформ ожидать серьезных изменений, скорее всего, не стоит.

О пенсиях

Что касается роста пенсий, то в нашей стране, в большей степени, это административный фактор. Повышения вполне возможны, будут, наверное, определенные решения на этот счет.

На сколько пенсии вырастут в процентном отношении, сейчас трудно сказать. Но в любом случае это будет рост, как минимум, на величину инфляции.

С учетом того, что у нас инфляция ожидается по году в пределах 5-5,5%, по пенсиям минимально можно ожидать компенсации на 6-8%, а, возможно, и на 8-10% в течение всего года.

Пенсии обычно у нас повышают в два этапа – раз в полгода.