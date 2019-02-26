В Бресте после приземления задержали нетрезвую пару, которая летела из Хургады и устроила на борту самолета дебош.

По предварительной информации, 32-летняя жительница Германии с белорусскими корнями и ее 35-летний знакомый предприниматель из Бреста распивали на борту свой алкоголь. Очевидцы сообщают, что пара также позволяла себе и курить в салоне.

На замечания бортпроводниц пассажиры не реагировали. Тогда стюардесса передала информацию командиру воздушного судна, который сделала соответствующее заявление в аэропорт.

После приземления дебоширов встретили сотрудники транспортной милиции, которые составили на них протоколы за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Оба получили по 0,5 базовой величины (12,75 рубля) штрафа.