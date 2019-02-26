Группа животноводов отравилась «омывайкой» на ферме в Логойском районе, двое умерли

Хозяин крестьянско-фермерского хозяйства нашел трех мужчин лежащими на полу утром 23 февраля, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Плещеницы.by.

Медики, приехавшие на ферму в небольшой деревне Двиноса Задорьевского сельсовета, были вынуждены констатировать смерть двоих мужчин. Еще одного доставили в больницу в Логойск.

Предварительно, мужчины отравились в результате употребления стеклоомывающей жидкости, канистра с которой находилась на ферме. Сами они здесь работали и жили в отведенном для этого помещении.

Предполагают, что попробовать «омывайку» мужчины могли решиться за неимением альтернатив. Дело в том, что ближайший магазин был неблизко, а автолавка в населенный пункт приезжает не каждый день. События происходили накануне праздника.