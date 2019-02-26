Также продлены санкции в отношении 4 лиц.

Совет ЕС опубликовал официальное решение продлить ограничительные меры в отношении Беларуси на один год до 28 февраля 2020 года. Меры включают в себя эмбарго на поставки оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, а также запрет въезда и заморозку счетов четырех лиц, сообщает пресс-служба Совета.

Также продлено введенное в 2017 году исключение на экспорт оборудования для биатлона и ограниченного числа спортивных винтовок и пистолетов. Их поставки подлежат предварительному согласованию соответствующими госорганами в каждом конкретном случае.

Ограничительные меры в отношении Беларуси были введены ЕС в 2004 году в связи с исчезновением политиков. Позже они были расширены из-за нарушений на выборах и нарушений прав человека. В 2011 году было введено эмбарго на поставку оружия. В 2016 году ЕС снял санкции со 170 лиц и четырех компаний из черного списка. Сегодня под санкциями остаются Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко.

О том, что ЕС продлит эмбарго, стало известно на прошлой неделе. Венгрия пыталась заблокировать продление эмбарго и связывала вопрос со скорейшим подписанием приоритетов партнерства Беларуси и ЕС. Документ должен был быть подписан до конца года, но переговоры зашли в тупик, после того как Литва включила в него несколько пунктов, касающихся безопасности БелАЭС.