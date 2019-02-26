В Беларуси для граждан, прошедших срочную военную службу или службу в резерве, планируется ввести льготы и преференции, сообщил министр обороны Андрей Равков по итогам совещания у главы государства во вторник.

«Людям, которые отслужили срочную военную службу или службу в резерве, мы предлагаем бесплатно, за счет бюджетных средств проходить подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения, приоритет при поступлении в высшие учебные заведения при равенстве баллов, приоритет при получении жилья в общежитии, при распределении и другие преференции», — сказал А.Равков, цитирует БелТА.

По информации главы Минобороны, на совещании у президента Александра Лукашенко во вторник комплексно обсуждалась проблематика комплектования военных подразделений личным составом, рассматривался пакет предложений, как мотивировать граждан к прохождению срочной военной службы и повысить престиж армейской службы.

«По всем направлениям, которые были предложены главе государства, какими шагами идти, принято положительное решение. Но вместе с тем высказано пожелание уточнить некоторые вопросы с юридической стороны», — добавил министр.

Меры, которые рассматривались на совещании, будут реализованы в два этапа. Вначале речь идет о том, чтобы навести порядок на всех уровнях — от уроков допризывной подготовки в школах и работы медкомиссий в военкоматах до службы в армии в целом. Это стало ключевым требованием Президента. Одновременно будут разрабатываться жесткие меры борьбы с уклонистами. Эту работу планируется завершить к осени и доложить о результатах главе государства.

Во время второго этапа пересмотрят правила призыва на срочную военную службу. Будут еще раз проанализированы предоставляемые отсрочки, возможно, от некоторых откажутся. Подумают и над тем, как заинтересовать граждан в выполнении воинского долга. Сейчас обсуждаются самые разные меры, но одномоментно их воплощать в жизнь не планируют. На совещании подчеркивалось, что никакой коренной ломки быть не должно, в этих процессах необходимо поступательное движение.