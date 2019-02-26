В МЧС Беларуси проинформировали, что четыре человека провалились под лед на озере Черном. Данный инцидент произошел в Брестском районе возле деревни Пески.

По сообщению МЧС РБ, спасатели достали мужчин 1968 и 1969 г.р. Первый из них скончался на месте, так и не придя в сознание. Второго мужчину госпитализировали в Березовскую районную больницу.

2 других мужчины пропали без вести, они предположительно утонули. Сегодня, 26.02.2019, работники ОСВОД будут искать их тела под водой.

Известно, что 1 рыбак провалился под лед, а остальные пытались его спасти.

Другие подробности не сообщаются.