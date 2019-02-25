С целью установления всех обстоятельств произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело по статье 145 УК РБ (доведение до самоубийства).

Как сообщили сегодня в Следственном комитете, сотрудниками Добрушского районного отделения выясняются обстоятельства травмирования 15-летнего парня. В частности, в сообщении говорится, что для выяснения всех обстоятельств, было заведено уголовное дело по статье 145 Уголовного кодекса. Между тем, эта статья — о доведении до самоубийства.

Других подробностей дела в сообщении СК не приводится.

Между тем, «Сильным новостям» стало известно, что инцидент произошел 22 февраля. Как сообщили нам люди, знакомые с ситуацией, парень «спрыгнул с девятиэтажки», однако чудом остался жив.

В то же время, по имеющейся информации, травмы молодого человека очень тяжелые и врачи не решаются транспортировать его в Гомель. Причины, как сказано выше, выясняет следствие. Однако, по словам знакомых молодого человека, одной из них могут быть сложности в личной жизни, связанные с неразделенной любовью.