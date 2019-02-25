Нововведение было связано с изменениями в НК Республики Беларусь.

Как сообщает «Беларусь 24», граждане республики Беларусь могут подавать декларации до 31 марта. Ранее срок подачи деклараций был не позднее 1 марта.

Подоходный налог можно уплачивать до 3 июня. Изменение сроков подачи деклараций было связано с увеличившимся количеством просьб граждан о их перенесении.

Многие белорусы работают за границей и не могут вовремя подавать декларации.

В связи с чем сроки подачи были пересмотрены. Также в ИМНС отмечают, что декларации можно отправлять по почте, принести в налоговую лично или воспользоваться для предоставления личным кабинетом пользователя.