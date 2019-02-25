Среди мер, которые должны пресечь несанкционированную торговлю на входе в метро, называли рейды представителей местных органов власти, налоговиков и милиции.

Проблему несанкционированной торговли в столичных подземных переходах обсуждали на специальном совещании, которое состоялось с участием представителей столичной прокуратуры, налоговых, местных органов власти, а также специалистов из МЧС и Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Инициатором совещания стал «Минский метрополитен», передает Sputnik.

Свои вопросы к незаконным торговцам есть вопросы у налоговой службы, свои – представителей центра гигиены и эпидемиологии. У тех, кто торгует у метро, часто отсутствуют необходимое для торговли оборудование и документы о качестве и безопасности товаров, не созданы условия для выполнения правил личной гигиены, рассказали суть претензий, звучащих на совещании в пресс-службе прокуратуры Минска.

Кроме того, в случае возникновения чрезвычайной ситуации несанкционированная торговля в подземных переходах может создать препятствия для работы спасателей.

Представитель столичной прокуратуры предложил Минскому метрополитену обратиться в Мингорисполком для выработки профилактических мер и недопущения несанкционированной торговли.

На совещании также обсудили возможные меры по профилактике и пресечению такой торговли. Обсуждалась, в частности, возможность создания мобильных рейдовых групп из сотрудников местных исполнительных и распорядительных, налоговых органов, иных организаций. Кроме того, шла речь о более активном и оперативном обмене информации между структурами, заинтересованными в решении проблемы.

Представитель прокуратуры предложил включить в состав рейдовых групп сотрудников милиции, а также предложил правоохранителям более интенсивно патрулировать территорий возле объектов метрополитена.