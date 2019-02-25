Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Ивану Богуславскому и Юрию Шаплавскому. Полковнику внутренней службы Игорю Болотову и полковнику юстиции Павлу Игнатову присвоены очередные специальные звания генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции соответственно.

Прокурору Витебской области Вадиму Сущинскому присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса, начальнику Минской региональной таможни Александру Валиеву — персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга.