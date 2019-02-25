Под Гродно в субботу, 23.02.2019, мужчина обстрелял дом бывшей и покончил собой.

Жительница д. Новодубовая сообщила в милицию, что кто-то поздно вечером обстрелял ее дом. В 2-х окнах имелось 3 пулевых отверстия. От выстрелов, к счастью, никто не пострадал. Личный состав отряда милиции особого назначения УВД Гродненского облисполкома и Гродненского РОВД был поднят по тревоге в 23:00.

Начальник Гродненского РОВД полковник милиции Геннадий Сидоркевич: «Пострадавшая, женщина 1976 г.р., сообщила, что недавно она рассталась со своим сожителем. Неоднократно он предпринимал попытки помириться, а затем мужчина прислал сообщение, в котором были угрозы в адрес сельчанки. Сотрудники милиции в поисках злоумышленника проезжали мимо нежилого дома в близлежащей д. Житородь. В тот момент раздался звук выстрела. Правоохранители, войдя в дом, увидели лежащим навзничь подозреваемого, у него было огнестрельное ранение во лбу».

Согласно предварительной версии, 54-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.