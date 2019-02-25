Огурец долгое время был недооценен.

Медики назвали овощ, который очень полезен для здоровья желудка. Оказалось, что максимально эффективен в этом плане огурец, сообщает Хроника.инфо.

Этот «жидкий» продукт долгое время считался диетическим, в котором нет витаминов. Однако последние эксперименты показали, что огурец очень хорошо влияет на слизистую желудка.

В первую очередь продукт смягчает ткани, тем самым успокаивает раздражение. Кроме этого, он выводит из организма все токсины и холестерин. Во-вторых, мало кто знает, но огурцы нормализуют уровень глюкозы.

Медики подчеркивают, что огурец должен быть в меню регулярно.