Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее поручение дано сегодня на встрече президента с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает БЕЛТА.

Глава государства на встрече предложил обсудить проблемы, которые, возможно, существуют в работе судебной ветви власти. Подробно эта тема также будет обсуждаться в ходе открытия нового здания Верховного суда. «Вы мне должны сказать, когда мы откроем наше здание Верховного суда, пригласим судей. К этому рабочему моменту надо приурочить и мероприятие президента с судейским корпусом», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также акцентировал внимание на недопустимости фактов нарушений закона представителями судейского корпуса. «Я бы вас очень просил посмотреть внимательно на судейский корпус. Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями. Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет, — подчеркнул белорусский лидер. — Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны. И судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может».

Президент отметил, что часто говорит о важности справедливости, и именно судейскому корпусу следует реализовывать эту установку, отвечать на соответствующий запрос населения. «Люди у нас очень чувствительны к этому. Я всегда ссылаюсь на Россию. Там люди привыкшие ко всякому. Тем не менее спрос на справедливость в России все время растет. Я уже не говорю о белорусах. У нас это еще больше», — констатировал он.

По словам главы государства, судейский корпус — своего рода лакмусовая бумажка. «Прошу обратить на это серьезное внимание», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также попросил Валентина Сукало в преддверии совещания с правоохранительным блоком дать свою оценку функционированию этой системы, особенно Следственного комитета. «У вас, как в зеркале, это все отражается. Вы видите тенденции. И я бы просил вас, чтобы вы подготовились серьезно к выступлению на этом совещании и высказали позицию судейского корпуса в целом», — добавил он.

Кроме того, на встрече обсужден ряд вопросов, которые находятся на контроле у Президента, громкие уголовные дела. «Мне хотелось бы знать вашу позицию по этим делам. Вы видите все, оцениваете», — отметил глава государства.

В свою очередь Валентин Сукало отметил, что работа судебной системы Беларуси в прошлом году изучалась специальной комиссией, созданной по распоряжению Президента. «Общие итоги имеются. В целом после реформирования объединенная судебная система способна выполнять стоящие перед ней задачи, а некоторая оптимизация судебных нагрузок и объемов правосудия позволяет двигаться вперед — улучшать качество и эффективность правосудия. Такие задачи мы сегодня ставим перед судейским корпусом и перед судебной системой в целом», — заявил он.

Что касается амнистии, председатель Верховного суда после встречи рассказал журналистам, что поручение проработать соответствующий законопроект к юбилейной дате дано МВД и Верховному суду. «Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы. Мы с МВД начнем разработку такого проекта закона», — сказал Валентин Сукало.