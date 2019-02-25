Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля во время встречи с послом Кыргызстана в Беларуси Кубанычбеком Омуралиевым отметил хорошую динамику в отношениях двух стран. Пообещав «оставаться не просто партнером, а другом» Кыргызстана глава государства выказал надежду на аналогичную политику официального Бишкека.

Александр Лукашенко также пообещал немедленно реагировать на любые просьбы, предложения и замечания кыргызской стороны, сообщили в Администрации президента.

Отношения Минска и Бишкека испортились после того, как Беларусь предоставила в 2010 году гражданство бывшему президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву и его сторонникам. Также белорусские власти отказываются выдавать их, несмотря на неоднократные просьбы кыргызской стороны.