В свете разразившегося кризиса вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу официальный Каракас разорвал дипломатические отношения с Колумбией, соседней страной.

«Мы не можем далее терпеть, что колумбийская сторона пошла на агрессию против Венесуэлы», — заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 23 февраля, на митинге своих сторонников в Каракасе. Все колумбийские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 24 часов, передает DW.

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого Мадуро во время выступления назвал «клоуном, игрушкой, марионеткой американского империализма», заявил, что при содействии колумбийского президента Ивана Дуке организовал поставку более 600 тонн гуманитарной помощи. Грузовики с продуктами питания и лекарствами должны были в субботу въехать в Венесуэлу. Пока что грузовики не смогли пересечь венесуэло-колумбийскую границу, которая со стороны Венесуэлы была закрыта по указанию Мадуро.

Оппозиционная депутат венесуэльского парламента Габи Орильяно заявила на пресс-конференции, что два грузовика с гуманитарной помощью были подожжены, вину за это она возложила на Мадуро.

В свою очередь министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что его страна выведет свой дипломатический персонал из Каракаса «как можно скорее». «Колумбия не признает легитимность президента-узурпатора Николаса Мадуро», — сказал Трухильо, уточнив, что его страна признает президентом Хуана Гуайдо. По словам министра, Гуайдо предложил колумбийскому дипперсоналу остаться в Венесуэле, но чтобы защитить «жизнь и неприкосновенность» дипломатов, Богота вернет их домой как можно скорее. «Колумбия считает узурпатора Мадуро ответственным за любую агрессию» против своих представителей, добавил Трухильо.

Ранее на границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между солдатами венесуэльских вооруженных сил и представителями коренного населения — индейцами народности пемон. Те препятствовали проезду военнослужащих к границе, после чего последние открыли огонь. В результате погибли два представителя местной народности, среди них 14-летний подросток, еще 31 человек получил ранения.