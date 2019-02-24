В два часа дня в Москве должен был стартовать марш памяти Бориса Немцова, но из-за полиции начало шествия задержалось.

Люди прошли от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова с портретами оппозиционного политика, убитого 4 года назад возле Кремля. Участники марша также потребовали от властей найти организатора и заказчика этого преступления, сообщает радио «Эхо Москвы».

По данным главка столичной полиции, в акции приняли участие порядка 6 тысяч человек. По версии «белых счетчиков» — 10800 человек. Задержан один человек.

В акции приняли участие представители различных политических партий и общественных движений, а также активисты и правозащитники, в частности, глава движения «За права человека» Лев Пономарев, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин, блогер Алексей Навальный, политики Геннадий и Дмитрий Гудковы, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, писатель Дмитрий Быков, глава федерального гражданского комитета партии «Гражданская платформа» Ирина Прохорова, член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин и другие.

По словам соратника Немцова Ильи Яшина, председателя политсовета движения Солидарность и муниципального депутата, это не марш скорби. Участники массового шествия вышли, чтобы выдвинуть власти политические требования. Люди выступят против политики Путина и за свободную демократическую Россию, сказал Яшин.

Аналогичная акция памяти Бориса Немцова прошла и в Санкт-Петербурге — на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. Администрация города сначала отказывалась согласовать мероприятие. В итоге разрешение все же было получено, но собраться в центре города участникам не разрешили. Почтить память убитого политика пришло до тысячи человек, их окружили по периметру площади полицейскими автобусами, сообщила Фонтанка.ру.

В Ярославле, где Немцов был депутатом местного законодательного собрания, состоится пикет в сквере рядом с домом покойного. В Нижнем Новгороде, на родине Немцова, также проходят одиночные пикеты его памяти.

Кроме того, акции планируются в Чебоксарах, Перми, Саратове, Владимире, Казани, Воронеже и других городах.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По обвинению в убийстве на длительные сроки осудили пятерых уроженцев Чечни. По мнению родственников Немцова, заказчик убийства до сих пор находится на свободе.