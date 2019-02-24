Президенты двух стран создали рабочую группу, которая занимается вопросами интеграции и проводит ревизию договора о создании Союзного государства.

Россия готова продолжать сотрудничество с Беларусью, рассказал в интервью «Вьетнамскому телевидению» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Sputnik.by.

Ранее после переговоров с Владимиром Путиным в Сочи Александр Лукашенко заявил, что тема независимости в ходе встречи не поднималась вовсе.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы на это?» – задал риторический вопрос президент Беларуси.

Вьетнамские журналисты попросили министра иностранных дел России дать оценку заявлению белорусского лидера и спросили, готова ли Россия к такому шагу.

По мнению Сергея Лавров, вокруг данной темы чересчур много эмоций, а журналисты и вовсе много чего сами додумывают и пишут. Позиция России довольно проста и разделяется президентом Беларуси.

«Есть договор о создании Союзного государства Беларуси и России. В нем изложены те договоренности, которые легли в основу Союзного государства. Они касаются взаимодействия в экономике, финансах, в сфере политической и внешнеполитической координации», – конкретизировал глава МИД РФ.

После чего он напомнил, что в конце прошлого года президенты России и Беларуси приняли решение о создании рабочей группы по вопросам интеграции. Сейчас в ее рамках идет проверка договоренностей на предмет того, какие из них выполняются.

Помимо этого, рабочая группа изучает, что нужно в этом направлении сделать, учитывая развитие России и Беларуси на современном этапе.

«Ровно об этом и идет речь. Поэтому мы готовы продолжать сотрудничество настолько, насколько готова это делать сама Беларусь», – уточнил Сергей Лавров.

В завершение российский министр добавил, что «из этого же исходит и белорусская сторона. Значит, мы договоримся о чем-то. Я уверен в этом».

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