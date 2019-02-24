Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт победила в гонке преследования на открытом чемпионате Европы в спорткомплексе «Раубичи».

Результат победительницы 27 мин. 43,4 сек. (0+0+0+1). Серебряным призером стала белоруска Ирина Кривко, которая успешно отстрелялась на заключительном, четвертом рубеже и вновь порадовала болельщиков на трибунах — +37,5 сек. (0+1+0+0). Бронзовая награда у Надин Хорхлер из Германии — +49,4 сек. (0+0+1+0), передает БЕЛТА.

В гонке преследования не принимали участия шведские биатлонистки, которые после триумфа в индивидуальной гонке и спринте отправились домой для заключительного этапа подготовки к чемпионату мира в Эстерсунде.

Елена Кручинкина (1+0+0+1) финишировала 23-й, отыграв 19 позиций. Динара Алимбекова (1+2+2+0) стала 24-й. Дарья Юркевич (1+0+0+1) поднялась с 46-й на 28-ю строчку. Ирина Кручинкина (1+4+1+1) стала в итоге 46-й.