Японский космический зонд «Хаябуса-2» в пятницу, 22 февраля, совершил успешную посадку на поверхность астероида Рюгу. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что аппарат опустился на относительно ровную шестиметровую площадку астероида, диаметр которого составляет всего около 900 метров.

«Хаябуса-2» должен будет взять на Рюгу образцы пород, после чего вновь выйдет на орбиту небесного тела. До конца года планируется еще две посадки на астероид.

К 2020 году аппарат возвратится на Землю с собранными материалами.

Первоначально предполагалось, что межпланетный зонд совершит посадку еще в октябре 2018 года, однако из-за того, что выбранное место оказалось слишком скалистым, японским специалистам JAXA пришлось искать другое место.

Астероид Рюгу находится на расстоянии 340 миллионов километров от Земли. Он имеет вытянутую орбиту, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ.

«Хаябуса-2» весит около 600 кг. Он был запущен к астероиду Рюгу 3 декабря 2014 года. Стоимость проекта составила 260 миллионов долларов.