Сразу после выборов Юлия Тимошенко планирует «посадить» трех друзей Петра Порошенко. Об этом она заявила на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей «Украина: мировые вызовы, глобальные изменения» в Киеве.

«Если так Господь и народ решит и я смогу победить, то я выполню обязательства, которые взял президент на первых порах и посажу трех его друзей», — цитирует лидера «Батькивщины» портал «РБК-Украина».

По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет «независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией».

Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в Новой Конституции Украины, заявила политик.

В то же время она убеждена, что анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией «посадить трех друзей», должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.

«Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, — это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне надо установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать, как единый механизм»,— подчеркнула лидер «Батькивщины».

К тому же Тимошенко отметила, что в случае принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, «президент больше никогда не будет влиять на суды».