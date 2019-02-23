Мифы о мужской психологии создавались представительницами прекрасного пола веками и бережно передавались из поколения в поколение. Чего только не выдумывали женщины в стремлении систематизировать и упорядочить неведомую им стихию, чтобы в конечном итоге обуздать ее и взять под контроль. «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок», «бьет – значит, любит», «перебесится – вернется» и прочие байки из той же оперы сегодня вызывают умиление, однако наши предки искренне верили, что так оно и есть.

«Человека эволюционно пугает неизвестность. В древности, когда люди не могли объяснить природу непостижимого, они придумывали для себя обоснование этого явления – как правило, религиозного толка. Например, древние славяне считали гром и молнии порождением бога Перуна. Для снятия тревоги нам нужно упорядочить мир, систематизировать его, чтобы выработать кодекс правил, помогающий справляться с той или иной ситуацией. Исходя из этой логики, ритуальное поведение должно облегчить и обезопасить жизнь человека. Вероятно, поэтому в психиатрии так часты неврозы навязчивого состояния, когда ритуальные действия снимают тревогу. Например, повторный контроль закрытой двери, перешагивания через стыки плитки на тротуаре – это досталось нам по наследству. Возможно, поэтому мы склонны мифологизировать и дорисовывать характерологические особенности других людей, чтобы снять перед ними тревогу – особенно, когда это касается видовых различий», – поясняет психотерапевт, гипнотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Но мифы, созданные женщинами о мужчинах, как правило, мало соотносятся с реальностью.

Миф 1. Мужчины не плачут

«Миф первый: мужчина не плачет, а если и плачет, то это уже не настоящий мужчина, а маменькин сынок. Подобные суждения – «эпик фейл». Нет ничего более искреннего и настоящего, чем плачущий мужчина. Женщины могут плакать по пустякам – от плохого настроения или сломанного ногтя. Если же плачет мужчина, то это действительно серьезно. Плач – это мощный антистресс. Есть мнение, что в слезах содержатся гормоны пролактин и кортизол, те самые гормоны стресса; их выведение во время плача мгновенно облегчает состояние», – поясняет эксперт.

Кстати, иногда «настоящему мужику» бывает полезно поплакать не с «пацанами в бане», жалуясь на жену, а вместе с ней.

«В моем психотерапевтическом арсенале есть техника по работе с травматическими переживаниями. Это мощные дыхательные упражнения, приводящие человека к эмоциональному всплеску-катарсису. Однажды у меня на приеме была пара: давно женатые люди, пресытившиеся друг другом и находящиеся на грани развода. Во время этих дыхательных упражнений мужчина вдруг заплакал навзрыд, как ребенок – вероятно, проживая вновь свое непростое детство. Его жена зарыдала вместе с ним: она впервые видела его таким открытым и беззащитным, впервые почувствовала его за много лет их совместной жизни. После серии таких упражнений они стали намного более открытыми и близкими друг другу; с их слов: «как будто только познакомились», – говорит врач.

Миф 2. Мужчины не следят за собой

Второе заблуждение гласит, что мужчинам плевать на то, как они выглядят.

«Это вообще неправда. Все зеркала и минимально отражающие поверхности – наши, особенно во время секса. Мы же все красавчики, и нам постоянно нужно в этом убеждаться. Даже дядя Митя из фильма «Любовь и голуби» – «на стиле», постоянно ходит в кадре франтом в хипстерской рубашке, пиджаке и кепке», – напоминает Евгений Фомин.

Миф 3. Мужчины обожают спорт

Третий миф: мужчины – фанаты любых видов спорта, и достаточно включить спортивный канал даже на керлинге, чтобы потерять своего мужика до финала Кубка Кубков. Совсем не так, поясняет собеседник «МИР 24». По его словам, существует немало мужчин, не признающих, например, футбол.

Миф 4. Мужчины не сплетничают

Еще одна мифологема гласит, что мужчины не любят сплетничать.

«Это правда. Каждый мужчина это подтвердит, а потом пойдет и обсудит это со всеми своими друзьями и малознакомыми людьми, включая таксиста. Мужчины любят сплетни, особенно в замкнутой мужской среде с алкоголем», – говорит психотерапевт.

Миф 5. Мужчины – грязнули

Кроме того, некоторые дамы считают себя образцом чистоплотности, а мужчин – грязнулями, но рискуют серьезно поплатиться за подобные предрассудки, столкнувшись с неиллюзорным занудством, до которого им самим далеко.

«Дескать, мы отбираем чистые носки по запаху из горы грязного белья и питаемся протухшими продуктами из холодильника. Это так, но в пределах пубертата. Взрослые мужчины – жуткие педанты и чистюли, причем, гораздо более требовательные в этом смысле, чем женщины. Если вы попадете домой к такому мужчине, даже на свидании, которое, скорее всего, закончится сексом, вам будет указано, что разулись не там, ставите бокал с красным вином на белоснежную скатерть без специальной подставки. А когда начнете игриво срывать с него одежду, он будет незаметно и аккуратно складывать ее, чтоб не помялась», – поясняет эксперт.

Миф 6. Мужчины помешаны на сексе

Ну и, наконец, любимое женское заблуждение гласит, что мужики всегда думают о сексе и готовы переспать с любой желающей.

«Мол, если женщина влажно посмотрела на него немигающим взором, он готов. Это самое большое заблуждение. Во-первых, мужчина может не понять этот специальный взгляд – нам все нужно говорить напрямую. Если все же он понял намек, то подумает о том, здорова ли она. Кроме попы и груди, он посмотрит на ее зубы, состояние кожи, одежду (оценит бренды), волосы. Речь должна быть складной и в тему. Любая шероховатость в девушке может сбить боевой настрой. Ну и, конечно, наше, самцовое: нам нужно почувствовать завоевание и заслуженный трофей, а то «не заводит», – подытожил эксперт.