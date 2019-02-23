Равков подарил Лукашенко еще один пистолет

Во время посещения президентом страны Военной академии министр обороны Андрей Равков преподнес Александру Лукашенко пистолет.

Сюжет показали в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет TUT.BY.

— Вы как главнокомандующий должны быть вооружены боевым оружием, — сказал министр, вручая коробку с пистолетом, в которой были и патроны.

Это не первое оружие, которое глава ведомства преподнес президенту.

В 2015 году Равков подарил главе государства автомат Калашникова. Подарок был в специальном деревянном футляре, на внутренней стороне крышки которого сделана надпись «С Вами мы в едином строю». «Хорошее оружие. Моё», — сказал тогда Александр Лукашенко, принимая подарок.

В 2016 году во время посещения общевойскового Обуз-Лесновского полигона военные преподнесли в подарок Лукашенко самозарядный пистолет «Маузер К96». Это оружие отличает точность и дальность боя, превышающая таковую даже у многих современных образцов.

В 2017 году Равков в честь успешного завершения белорусско-российских стратегических учений «Запад-2017» подарил президенту пистолет ТТ (Тульский Токарева). Пистолет ТТ отличается настильностью траектории и высоким пробивным действием остроконечной пули — она способна пробить армейскую каску или легкие бронежилеты.