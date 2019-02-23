Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №73 «Об изменении границ административно-территориальных (территориальных) единиц».

Документом предусматривается включение части земель Полоцкого района (в том числе городского поселка Боровуха и поселка Междуречье) в границы города Новополоцка, сообщила пресс-служба главы государства.

В границы Новополоцка включается 878,0798 га земель, в том числе 77 земельных участков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 909 земельных участков граждан. Изменение границ города предусмотрено его генеральным планом развития, утвержденным постановлением Совета Министров от 15 октября 2015 года №863.

На присоединяемой территории планируется строительство 25 многоквартирных (около 100 тыс. кв.м общей площади) и более 470 индивидуальных жилых домов, объектов социальной сферы, а также устройство ландшафтно-рекреационных зон.