В Украине участились случаи проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог.

Как сообщило Посольство Беларуси в Украине, в украинских средствах массовой информации появились публикации со ссылками на обращения ряда народных депутатов Верховной Рады Украины в адрес Кабинета Министров Украины, направленные, по мнению посольства, на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере.

В этих обращениях делается попытка дискредитировать успешную работу холдинга «Белавтодор» на украинском рынке дорожно-строительных услуг. По данному факту посольство направило обращение в адрес вице-премьер-министра Украины — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, сопредседателя Межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В ночь на 22 февраля текущего года совершено разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, который установлен строительно-монтажным трестом №8 (г.Минск) в рамках реализации договоров, заключенных на капитальный ремонт участков автотрасс в Николаевской области. Неизвестные отравили сторожевых собак, избили и связали охранников, нанесли материальный ущерб.

Посольство направило в МИД Украины ноту, в которой внимание украинской стороны обращается на то, что такие противоправные акции не соответствуют договоренностям на высшем уровне по сотрудничеству в сфере дорожного строительства, наносят прямой ущерб конструктивно развивающимся торгово-экономическим отношениям двух стран, негативно влияют на инвестиционный имидж Украины.

Посольство надеется, что украинская сторона примет исчерпывающие меры по тщательному расследованию нападения, установлению виновных и привлечению их к ответственности.