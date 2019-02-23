Норвежский биатлонист Тарьей Бё 23 февраля победил в спринте на чемпионате Европы в Раубичах. 10 километров с двумя огневыми рубежами он преодолел за 21 мин. 49,1 сек. (0+1). Второе место занял швед Йеспер Нелин — +10,6 сек. (0+0), а бронза у россиянина Дмитрия Малышко — +35,2 сек. (0+0).

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который занял пятое место — +44 сек. (0+1). Антон Смольский стал 22-м — +1 мин. 07,8 сек. (1+1), Максим Воробей пришел 32-м — +1 мин. 27,7 сек. (0+3), Владимир Чепелин расположился на 34-й позиции — +1 мин. 36,6 сек. (1+1), Роман Елетнов финишировал 35-м — +1 мин. 31,7 сек. (1+4), а Никита Лобастов занял 59-е место — +2 мин. 07,1 сек. (2+0).