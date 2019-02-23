Российский фристайлист Максим Буров и китаянка Ксю Ментао стали победителями третьего этапа Кубка мира по фристайлу в спорткомплексе «Раубичи».

У мужчин лучший результат показал Максим Буров — 120,36. Второе место у Антона Кушнира — 118,10. Станислав Никитин из России занял третье место — 99,12, передает БЕЛТА.

В текущем сезоне Кубка мира Антон Кушнир на первом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде занял восьмое место, а в Москве на втором этапе розыгрыша почетного трофея не сумел пройти квалификацию.

В турнире среди женщин белоруски не приняли участие в распределении медалей, не сумев пройти квалификацию. Первое место заняла лидер зачета Кубка мира сезона 2019 года Ксю Ментао — 87,77 балла. Серебро у китаянки Ксю Сицун — 80,33, а третье место заняла также представительница китайской команды Шао Ки — 80,04.

В соревнованиях этапа Кубка мира в «Раубичах» принимают участие более 60 спортсменов из 12 стран: Австралии, Беларуси, Германии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Чехии, Швейцарии и Японии.