Ядерное топливо на площадку Белорусской АЭС могут завезти уже в конце мая — июне этого года. Об этом со ссылкой на заместителя министра энергетики Михаила Михадюка сообщает БЕЛТА.

«В мировой практике обычно топливо поставляется за месяц-полтора до операции физпуска реактора. Топливо подготовлено, но его поставка — не самоцель. Думаю, летом мы его завезем, конкретная дата будет определена по мере необходимости. Если оценивать по нынешней степени готовности, это может состояться в конце мая — июне, как планирует генподрядчик», — отметил Михаил Михадюк.

По словам замминистра, сегодня к завозу топлива подготовлена вся основная инфраструктура — железнодорожные и автомобильные маршруты, станции перегрузки, помещение для его хранения. Операции по обеспечению физической защиты топлива на площадке атомной станции на стадии завершения. «Мы к приемке топлива в высокой степени готовности, но завезем в такие сроки, как это происходит и в мировой практике», — констатировал Михаил Михадюк.

После завоза топлива на станции, организуется более жесткий режим охраны станции и допуска в отдельные помещения строителей, монтажников, наладчиков. «Надо понимать, что с учетом более жесткого режима сбавят темп наладочных работ, которые еще надо проводить на станции. Поэтому мы завезем топливо, когда оно будет востребовано», — резюмировал замминистра.