На заседании Совета безопасности Беларуси будет рассмотрена проблема набора в армию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время посещения Военной академии, сообщили в Администрации главы государства.

В частности, по его словам, пройдет ревизия медицинских оснований для получения отсрочки. «Определим те болезни, из-за которых служить в армии не могут», — сказал он.

По его мнению, армейскую школу так или иначе надо пройти практически всем. В том числе необходимо проводить краткосрочные призывы и в годы обучения в гражданских вузах, чтобы студенты могли освоить некоторые особенности военной подготовки.

Также президент обдумывает возвращение в Беларуси чего-то подобного нормативам комплекса ГТО и в целом более активного физического и трудового воспитания детей и молодежи в школах.