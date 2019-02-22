Следственный комитет Беларуси планирует открыть свое учебное заведение — Институт переподготовки и повышения квалификации. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал председатель ведомства Иван Носкевич, сообщает БЕЛТА.

«Это очень важный и определяющий для нас вопрос, поскольку наличие своего ведомственного учреждения образования придает не только статус — это неотъемлемая часть любого государственного органа», — сказал Иван Носкевич.

По его словам, вся подготовительная работа, необходимые расчеты проведены. «Аналитика соответствующая имеется. Главе государства подготовлен проект указа о создании Института переподготовки и повышения квалификации Следственного комитета. Думаю, что такую работу совместно с Госсекретариатом Совета безопасности, Советом министров мы проведем и уже окончательный вариант предложим главе государства», — отметил руководитель ведомства.

По словам Ивана Носкевича, президент концептуально одобрил саму идею и согласился с тем, что у Следственного комитета должно быть свое учебное заведение.