С кем Беларусь наторговала больше всего

Великобритания опередила Германию, став по итогам 2018 года четвертым по значению торговым партнером Беларуси. А Мальта, внешнеторговый оборот с которой увеличился в 25 раз, помогла совершить главный «статистический прорыв» на мировом рынке.

Отгрузка на Мальту белорусских нефтепродуктов на сумму около 25 млн долларов на фоне того, что в 2017 году экспорта вообще не было, сделали в 2018 году острова в Средиземноморье лидером по приросту товарооборота Беларуси с внешним миром.

Согласно статистике Национального статистического комитета Беларуси, общий внешнеторговый оборот Беларуси в прошлом году вырос на 13,6% — до 72 135, 053 млн долларов. В его рамках экспорт увеличился на 15,3% (до 33 726, 141 млн долларов), импорт — на 12,2% (до 38 408, 911 млн долларов).

Двукратный прирост товарооборота в прошлом году у Беларуси был еще с шестью странами. Причем со всеми он был обеспечен за счет увеличения объемов экспортных поставок.

Азербайджан покупал в прошлом году белорусские нефтепродукты, тракторы, комбайны, технику фанипольского «Штадлера». В Ирак была отгружена крупная партия металлопродукции, а Мьянма, Парагвай, Коста-Рика и Гватемала нарастили закупки белорусских удобрений. В первых трех странах из этого списка превалирует хлорид калия, в Гватемале –мочевина.

Топ-7 стран-партнеров Беларуси с наибольшим приростом внешнеторгового товарооборота в 2018 г.

Список из десяти крупнейших внешнеторговых партнеров Беларуси по итогам 2018 года не претерпел существенных изменений. На первом месте Россия, вторая и третья строчки, соответственно, у Украины и Китая.

На четвертое место в прошлом году вышла Великобритания, опередив Германию. Причем, эта страна стала лидером по объему положительного сальдо, полученного Беларусью во взаимной торговле. Более чем 2,7 млрд долларов британского «плюса» уменьшили общий «минус» от операций с Россией, Китаем, Турцией и пр. до 4 682,770 млн долларов. Для сравнения: в 2017 году отрицательное сальдо Беларуси равнялось «минус» 5 022,6 млн долларам.

Топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Беларуси в 2018 году