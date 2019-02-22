На монетах и банкнотах тенге, национальной валюты Казахстана, исчезнут надписи на русском языке.

Это следует из указа президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от декабря 2018 года, опубликованного в пятницу на сайте информационно-правовой системы «Адилет», передает Радио Свобода.

Сейчас на монетах и банкнотах тенге встречаются надписи на казахском и на русском языках. Но, согласно новому указу президента, национальная валюта должна выпускаться только на государственном языке республики. Использование иностранных языков будет допускаться только для оформления коллекционных и инвестиционных монет.

Согласно конституции Казахстана, статусом государственного обладает лишь казахский язык. При этом, по положениям Основного закона, русский язык должен употребляться в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским.

Причина отказа от русского языка на казахстанских банкнотах в тексте указа не называется.