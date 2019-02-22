Роботы-бариста одной из белорусских компаний могут появиться в Национальном аэропорту Минск, торговых центрах столицы, а также в сети кофеен в Украине, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе компании-производителя.

Робот-бариста, которого назвали R/CAFE, будет готовить эспрессо, капучино, американо, латте и флэт уайт. Оплатить напиток предлагают картой или через купюроприемник. Как выглядит чудо-техника, можно увидеть на видео производителя.

Белорусская компания специализируется на изготовлении промышленных роботов, однако сотрудникам пришла в голову идея использовать возможности техники для бытовых нужд. Так, сотрудники компании признались, что очень любят кофе, но качество напитка у обычных бариста может сильно различаться в зависимости от настроения, соблюдения технологии приготовления или других факторов. Робот-бариста в отличие от человека будет готовить неизменно хороший кофе, уверяют производители.

Компания планирует поставить не менее 100 R/CAFE украинской сети кофеен. Как минимум один объект с роботизированным бариста будет работать в Минске. Пока идут переговоры с Национальным аэропортом Минск и крупными торговыми центрами столицы.