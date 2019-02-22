Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома сообщила, что в Новогрудском районе школьница перелезала через забор и погибла.

Ученица третьего класса перелезала через забор, зацепилась за штакетник рюкзаком и повисла. Она не доставала ногами до земли. В итоге она погибла.

Девочка 2010 г.р. возвращалась домой из школы свернула по какой-то причине с асфальтированной дорожки, решив перелезть через забор. Им был огражден приусадебный участок. Согласно предварительной версии, произошло самопроизвольное удушение. Никого рядом не оказалось, и никто не смог прийти на помощь девочке.