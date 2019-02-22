Фильм о жизненном и карьерном пути культовой артистки – певице, актрисе, режиссере Мадонне Луизе Чикконе, более известной как Мадонна, под названием «Мадонна. Рождение легенды», покажут в белорусских кинотеатрах.

Что вы знаете о Мадонне до пика ее популярности? Это сейчас у нее миллионы фанатов, критиков, последователей. Она неподражаема, она провоцирует и восхищает! Но в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чикконе была никому не известной танцовщицей, решившей стать певицей. Так начался ее путь к оглушительной славе.

В 1979 Мадонна Чикконе бросила учёбу в Мичиганском университете и занялась танцевальной карьерой в Нью-Йорке. Но уже меньше чем через год она осознала, что танцы, возможно, не то, что вознесет ее на вершины, к которым она стремилась. Она долго и трудно искала точку опоры, перебиваясь случайными заработками и бегая по актерским пробам, пока наконец-то не познакомилась с музыкантом по имени Дэн Гилрой, который кардинально изменил не только ее жизнь, но и музыкальную историю всего мира. Мадонна, Дэн, его брат Эд и их друзья основали группу Breakfast Club, где Мадонна впервые попробовала себя в роли автора песен и вокалистки. Но Мадонна не была центром внимания в этой группе, и после долгих споров о составе и управлении оставила ее и основала собственную – Emmy.

В то время Нью-Йорк был восхитительным, но жестоким городом, и Мадонна, которой порой было негде жить и почти нечего есть, шла к успеху напролом, будто речь шла о жизни или смерти. Это означало, что для нее не было ничего важнее ее главной цели, а именно – славы. Группы распадались, менеджеры сменяли друг друга. Но как только Мадонна поняла, что единственный человек, который может привести ее туда, где она хотела себя видеть – она сама, певица стала обивать пороги студий со своей демо-кассетой и в итоге все-таки заключила свой первый контракт на запись песни “Everybody”.

Благодаря интервью с Дэном Гилроем, его братом Эдом, другими членами группы и друзьями, мы узнаем о тех удивительных временах, когда Мадонна превратилась из обычной девчонки со Среднего Запада без музыкального образования в цельную профессиональную исполнительницу, которая покорила весь мир. Реконструкции некоторых поворотных моментов сыграны актерами и сняты именно там, где все происходило на самом деле, чтобы зритель получил почти пугающе точное представление о жизни Мадонны времен Breakfast Club.

«Нет на свете человека, который не слышал бы Мадонну за ее почти сорокалетнюю музыкальную карьеру. Однако не многие знают, как именно она оказалась на вершине. Сплошные домыслы, слухи и мифы. Этот фильм проливает свет на ее первые шаги. Благодаря ранее не известным историям, музыке, старым записям разговоров, фотографиям и другим материалам у нас получился невероятно живой рассказ о восхитительном путешествии, в которое она отправилась в конце 70-х – начале 80-х годов», — говорит режиссер фильма Гай Гуидо.

Создатель картины задается весьма простыми, казалось бы, вопросами… Как, в мире без мобильных телефонов и социальных сетей юная девушка из Мичигана, не имевшая ни музыкального образования, ни связей, ни места в Нью-Йорке, которое она могла бы назвать домом, сумела добиться славы, превзошедшей, возможно, даже ее собственные, самые смелые ожидания? Что ею двигало? Что заставило обратить на нее внимание? Какая сила ее поддерживала даже в самых отчаянных и, казалось, безнадёжных ситуациях?

«Некоторым представителям сегодняшней молодежи, считающим, что для славы и узнаваемости достаточно селфи и поста в Инстаграм, будет очень полезно узнать, сколько труда и целеустремленности потребовалось Мадонне, чтобы добиться того успеха, который ей сопутствует, — говорит он. — Это поучительно и это вдохновляет. Скептики называли ее «певичкой одного хита», намекали на то, что она достигла высот «через постель». Но наш фильм покажет, что никакого «везения» в том, что Мадонна получила свой первый контракт со студией звукозаписи, нет. Пот, кровь, слезы и неутомимое упорство – вот что помогло ей осуществить свою мечту».