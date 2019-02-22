Какие выборы в Беларуси пройдут первыми — президентские или парламентские — в ЦИК пока не знают, об этом президент объявит в апреле во время послания к народу и парламенту. Об этом во время интернет-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра заявила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

— Закон не запрещает совмещать две кампании, но у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какими иными выборами. Поэтому президент уже не однократно говорил, что избирательных кампаний будет две. И он говорил об этом — текущем, 2019 годе, и о 2020 годе. Какая-то из кампаний будет в этом году, следующая — в 2020. Интрига состоит в том, что никто не знает, когда будут эти периоды проведения выборов и какие выборы пройдут первыми. ЦИК также не обладает информацией об этом, надеемся, что тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле. На всякий случай мы готовимся к двум избирательным кампаниям, — заявила Ермошина.

Выборы в парламент, напомним, объявляет президент, президентские выборы — парламент.

— Скорее всего, выборы будут не летом, а осенью, то есть объявлены они будут в апреле, весной. Если бы у меня спросили, я бы обозначила воскресенье — 1 декабря. Как раз все вернутся на свои рабочие места в конце августа, можно будет заняться и политикой, — заявила Ермошина, не уточнив, о каких выборах идет речь.

Напомним, по календарю обе грядущие избирательные кампании — президентские и парламентские — попадали на 2020 год. Власть ранее заявляла, что совмещать выборы никто не будет. Лидия Ермошина разъяснила это так: совмещение кампаний «чревато многими сильными политическими беспокойствами». Лукашенко и вовсе назвал этот грядущий период «вакханалией». Год назад глава ЦИК идеальным временем для первых выборов называла ноябрь 2019 года.

Согласно Конституции выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента. То есть следующие президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, парламентские — до 6 сентября 2020 года.