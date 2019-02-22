«Белавиа» открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллин-Минск с 30 мая 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Полеты в Таллин будут осуществляться на регулярной основе четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 8.50 по понедельникам, четвергам и в 15.50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери. Обратный рейс из Таллина планируется с вылетом в 10.45 по понедельникам, четвергам и в 17.45 по вторникам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт Минск. Время для всех аэропортов указано местное.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро — туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже. Полеты планируется осуществлять на авиалайнере Embraer 175 на 76 мест. Время в пути составит 1 час 15 мин.