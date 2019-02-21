Беларусь расторгает договор с Китаем на строительство завода.

Ранее Беларусь и КНР заключили кредитный договор на строительство завода по производству спецмашин в Минском районе. 21 февраля стало известно, что Беларусь расторгал договор с подрядчиком. Постановление об этом опубликовано на сайте Совета министров под №106. Договор был заключён в 2017 году. В 2018 году была заложена памятная капсула в честь создания завода «Амкодор Маш». Открытие завода было намечено на 2020 год. Теперь точно известно, что завода в Колодищах не будет.