Орден вручил российский посол Михаил Бабич.

В Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь за укрепление дружбы и сотрудничества орденом Дружбы награжден заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Павел Муравейко.

— Я признателен руководству Российской Федерации за столь высокую оценку в моем лице деятельности коллектива, который я возглавляю. Приятно, что отношения между военными ведомствами Беларуси и России носят дружественный, равноправный стратегический характер. Я уверен, что никакие неурядицы, кривотолки не смогут нарушить это стратегическое партнерство, — сказал после вручения награды генерал-майор Павел Муравейко.