Скандальное заявление представителя УВД Миноблисполкома вице-премьер Игорь Петришенко назвал «вбросом в информационное пространство».

Сразу несколько высокопоставленных чиновников высказались по поводу заявлений начальника отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Евгения Дубаневича о проверке девственности девочек.

Напомним, Евгений Дубаневич на коллегии главного управления образования Миноблисполкома 15 февраля объявил о том, что медики после плановых медосмотров будут обязаны информировать милицию о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет. Информация вызвала шок и спровоцировала в социальных сетях споры и возмущение.

Начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Легкая в комментарии БелТА заявила, что врачи не имеют права делиться с кем-либо информацией, полученной при медосмотре. Есть лишь несколько случаев, предусмотренных законодательством, которые обязывают медиков обращаться к правоохранителям. Сами же медосмотры могут проводиться только с согласия подростка.

В милицию врач должен обратиться в случае беременности девочки, если у подростка обнаружены травмы и повреждения, которые свидетельствуют о совершенном преступлении (изнасилование, искусственное прерывание беременности), а также в случае, если ребенок сам рассказал об этом. Все это регламентировано постановлением Совета Министров от 18 декабря 2014 года №1192.

«Привлекается подготовленный психолог, к которому девочку направляет акушер-гинеколог. Если она соглашается на общение с психологом, он оценивает ее психическое состояние. И при наличии сведений, которые могут указывать на противоправные действия, информация индивидуально передается в территориальные органы внутренних дел», — добавила Людмила Легкая.

Развеял опасения общественности и вице-премьер Игорь Петришенко. Он заявил журналистам, что это слухи, «вброс в информационное пространство, дутая, абсолютно беспочвенная сенсация».

Вице-премьер отметил, что есть нормы Конституции, закона о здравоохранении, которым гарантируется право на сохранение врачебной тайны. Никаких изменений законодательства, дополнительных новаций не планируется.

При этом он отметил, что в случае совершения преступления в отношении ребенка, «подключаются все».

«Мы здесь должны активно работать над тем, чтобы действительно беречь наших детей, пропагандировать традиционные семейные ценности», — отметил Игорь Петришенко.