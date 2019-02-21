В результате нападения мужчины с ножом на толпу людей на улице ранения получили, по меньшей мере, 11 человек, в том числе дети.

В Китае мужчина с психическим расстройством напал с ножом на толпу людей на улице, в результате чего ранения получили не менее 11 человек, в том числе дети. Инцидент произошел в городе Цзянь в восточной провинции Цзянси, сообщает в четверг, 21 февраля, со ссылкой на местную полицию телеканал CGTN.

Указано, что нападающего удалось задержать силами дежуривших в этом районе сотрудников полиции и ставших свидетелями инцидента горожан.

«11 пострадавших, в числе которых несколько студентов и добровольных помощников полиции, были отправлены в больницу. Угрозы их жизни нет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 33-летний мужчина, который совершил нападение, страдает психическим расстройством.