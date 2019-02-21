Много забот в жизни белорусского народа. Но вот нашлась у нас группа граждан, которая решительно определила, так сказать, первоочередную задачу наших властей. Какую, вы думаете? Может быть, они наконец-то должны задуматься о повышении благосостояния общества? О том, как увеличить зарплаты рабочим, бюджетникам? Может, поднять пенсии тем, у кого они просто нищенские? А может, снизить цены на лекарства?

Вот и не угадали. Главнейшая забота властей и всего общества, как выясняется, состоит в том, чтобы достойно встретить грядущее в декабре этого года 140-летие со дня рождения Сталина. Как поется в песне, «и нету других забот».

Есть, оказывается, у нас люди, думающие о том, как бы не пропустить, не проворонить юбилей…

Полный текст статьи Семена Букчина читайте в газете «Народная Воля» за 22 февраля