Топ-менеджера на зарплату от 15 тысяч долларов ищут в Беларуси.

СМИ сообщают о вакансии менеджера с одной из самых высоких зарплат по стране. Республиканский банк ищет топ-менеджера на зарплату 15 000 долларов месяц. Топ-менеджер будет исполнять обязанности заместителя директора по общим вопросам иностранного предприятия, основной деятельностью которого является коммерческая недвижимость. Желающий получить эту должность должен знать литовский язык, отлично ориентироваться в белорусском законодательстве и иметь опыт в строительной сфере. В этой же компании требуется ещё и замдиректора по проектной работе.