На днях на базе 51-й артиллерийской бригады прошел сбор «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь» с председателями исполнительных комитетов областей (Минска) и их заместителями, курирующими вопросы территориальной обороны. По словам председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского, ему и коллегам «представилась возможность пострелять из артиллерийских орудий».

«Народная Воля» поинтересовалась, позвали ли на военные сборы экс-председателя Гродненского облисполкома Семена Шапиро, которому А.Лукашенко в свое время тоже вручил генеральские погоны.

– Я на сборах не был – там присутствовали действующие «губернаторы», – ответил

Семен Шапиро. – К сожалению, в обществе не очень хорошо восприняли, что в свое время «губернаторы» получили генеральские погоны. Многим казалось, что это несправедливо: неслужилые люди – и вдруг при таких званиях! Но обществу просто не объяснили, какие задачи возложены на председателей облисполкомов. «Губернаторы» сегодня отвечают не только за социально-экономическое и идеологическое положение, но и за безопасность страны!

Например, в случае нарастания военной угрозы я должен был призвать на службу

тысячи человек! Председатель облисполкома, а также председатель Минского горисполкома являются начальниками зоны территориальной обороны, куда также входят еще начальник милиции, руководитель подразделения МЧС, руководитель управления КГБ, пограничники (если это приграничный регион). Председатель облисполкома должен одеть, накормить, обустроить всех. А еще обеспечить оружием – я знал каждое место, где получить пистолет, автомат, где взять патроны, гранаты, пулеметы и так далее…

Полный текст беседы Марины Коктыш с Семеном Шапиро читайте в газете «Народная Воля» за 22 февраля.