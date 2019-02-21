Начало 2019 года для экономики Беларуси оказалось весьма позитивным, хотя аналитики говорили чуть ли не о технической рецессии на фоне высокой базы прошлого года. Тем не менее, многие эксперты прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Беларуси вследствие ее большой зависимости от попавшей под санкции России. И полагают, что центробанки двух стран попробуют в этом году стимулировать национальные экономики процентными ставками.

По предварительным данным, ВВП Беларуси в январе вырос на 0,7%. Отрицательные результаты в первый месяц года показала лишь оптовая торговля, — «сказалось отсутствие темных нефтепродуктов», пояснил журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Российская экономика в 2019 году вряд ли вырастет больше, чем на 1%

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» (РФ) Евгений Надоршин на круглом столе «Долговой рынок Республики Беларусь» 14 февраля в Минске рассказал, почему белорусская экономика должна готовиться к худшему сценарию, чем в 2018 году.

Эксперт обратил внимание, что в последние 50 лет мировая экономика росла преимущественно за счет интеграции, взаимодействия стран друг с другом – так называемой глобализации. Но сейчас предпринимаются попытки развернуть эту тенденцию. Определенный запас прочности есть у ряда экономик мира, в том числе Китая, ЕС, отметил он, однако со второго квартала 2018 года появились определенные признаки ослабления мировой экономики, в том числе и из-за торговых ограничений. Как следствие, Мировой банк и МВФ начинают пересматривать свои прогнозы глобального роста в худшую сторону.

«Если этот процесс будет продолжаться (а вероятность этого велика), то мы увидим еще не один пересмотр прогнозов в сторону ухудшения. В результате показатели торговли в России и Беларуси окажутся хуже, чем ожидания. Причем, ухудшение будет довольно динамичным. Это увидим на протяжении 2019 года», — сказал Е. Надоршин.

Сейчас с проблемами столкнулся основной торговый партнер России – Евросоюз, где рост может также оказаться ниже ожидаемого. «ЕС — основной торговый партнер и РФ, и Беларуси. Поэтому не так важно, как мы относимся друг к другу. А важно, что мы очень сильно зависим от состояния этого рынка. Ведь ЕС не только потребитель российских и белорусских товаров и услуг, но и поставщик внушительного объема поставок технологий, в том числе для сектора информационно-коммуникационных технологий. Проблемы там — проблемы у нас. В этом можно не сомневаться», — подчеркнул эксперт.

Из-за санкций экономика РФ потеряла в 2018 году более 6 млрд. долларов

По данным Минэкономразвития РФ, сумма предполагаемого ущерба российской экономике в 2018 году от ограничительных мер со стороны других стран составила 6,3 млрд. долларов.

Всего в отношении России по данным на конец 2018 года введены 159 ограничительных мер 62 странами. Также проводится 10 расследований в отношении российских товаров. При этом лидерами по количеству ограничительных мер стали Европейский союз, Украина, Индия, Беларусь, Турция, США и Австралия.

Наибольший ущерб от введенных мер приходится на ЕС (2,42 млрд. долларов), США (1,168 млрд. долларов), Украину (775 млн. долларов), Турцию (713 млн. долларов) и Индию (377 млн. долларов).

Максимальный ущерб понесла металлургическая промышленность (3,994 млрд. долларов), сельское хозяйство (1,104 млрд. долларов), химическая (640,7 млн. долларов) и автомобильная промышленность (306 млн. долларов).

Одновременно России удалось устранить или либерализовать 32 ограничительные меры на сумму более 330 млн. долларов.

Основной негативный эффект от санкций придется на 2019 год

Между тем, отметил Е. Надоршин, Россию ждет очередная волна американских санкций. «Новый пакет санкций затронет не только финансовый, банковский, но и нефтегазовый секторы, что стало сюрпризом для многих. Предполагается, что экспорт сырья это не затронет. Но сюрпризы возможны, что крайне неприятно для российской экономики», — сказал он.

При этом ЕС также готова обсуждать новые санкции в отношении РФ. А ведь для России с точки зрения торгово-экономического партнерства европейский рынок важнее, чем США. «Публичные рынки будут не единственной жертвой санкций, — жертвой станет рост российской экономики Тем более, что власти переложили повышение пенсионного возраста и рост НДС на 2018 год. Поэтому будет чудом, если российская экономика в 2019 году вырастет больше, чем на 1%», — считает эксперт.

На российской экономике скажется также обострение ситуации в Сирии, Иране, Венесуэле. По словам Надоршина, у специалистов мало сомнений, как закончиться история с президентом Венесуэлы Мадуро. «Это не вопрос хотения США, – против Мадуро настроены фактически все страны-соседи. США там действуют практически при полной поддержке всех соседей в регионе. Надо понимать, какую репутацию среди латиноамериканских стран будет иметь Россия с точки зрения потенциального экономического партнерства», — заметил он.

При этом эксперт мало сомневается в том, что усиление санкций в отношении России продолжится и дальше.

Эксперт: размолвки между Россией и Беларусью навредят обоим

Е. Надоршин отметил, что для РФ Беларусь среди стран ЕАЭС и других стран торговых партнеров — «самая близкая с точки зрения экономики».

«Мы до сих пор остаемся важными торговыми партнерами. Это невозможно перечеркнуть, если даже политические лидеры в какой-то момент размолвились и решили искать замену поставкам друг друга. Понятно, что это существенно навредит взаимной торговле. Я вижу эту ситуацию на примере машиностроительного сектора, вижу конкретные подтверждения этому. Поверье, это не будет выгодно ни для РФ, ни для Беларуси», — заявил эксперт.

По его словам, важный момент сейчас — «какую цену заплатят оба государства за эту политическую историю». «Я достаточно хорошо понимаю, что в силу политических особенностей наших режимов так или иначе мы помиримся. Вопрос лишь в том, какой будет цена этого примирения и на каких условиях это произойдет», — сказал Е. Надоршин.

По его мнению, велика вероятность, что «за пределы торговли конфликт перейдет, финансовый и публичный рынки этот конфликт тоже затронет». «Поскольку паспортный контроль между нами до сих пор существует (он вроде бы облегченный, но погранпосты, понимаю, стоят), то сказать, что между нами нет границы, — у меня язык не повернется… И, как вы понимаете, возобновить там более жесткий контроль не так сложно. Это означает, что трудовая миграция может оказаться под определенным давлением, что крайне неприятно. Российский рынок труда дефицитен, ему нужны кадры, и недополучение этих кадров – ущерб для российской экономики», — подчеркнул Е. Надоршин.

Эксперт прогнозирует обесценение белорусского рубля

За последние 10 лет российская экономика практически не нарастила свою производительность. «Она выросла всего лишь на 10%, что смешно для более-менее сопоставимых экономик и экономик гораздо меньшего размера. Экономик, столь скромно выступивших на этом горизонте, я не знаю», — констатировал Е. Надоршин.

Основной фактор, который обеспечил российской экономике рост в период с 2008 по 2018 годы, – внутреннее потребление. Вторая позиция – экспорт, но подавляющая часть 30-процентного российского экспорта – сырье.

«Фактически вклад домохозяйств — единственная устойчивая компонента, которая давала устойчивый рост. Но сейчас российские потребители неплохо нагружены долгами и их продолжают ими нагружать. Их доходы не сильно растут, а в ряде случаев вообще не растут. При этом сейчас добавляется очередной шок в виде американских санкций», — сказал эксперт.

Это приведет к спаду в секторе услуг. «Весьма вероятно, что первый квартал 2019 года российская экономика встретит с падающим сектором услуг, и это с высокой долей вероятности будет означать спад в российской экономике в целом», — заявил Е, Надоршин.

Российская экономика продолжает терять капитал: за последние 10 лет падение составило почти 20%.

«В том числе из-за санкций, из-за нестабильности у нас вырос отток капитала. Пока российская экономика не видится инвестиционно привлекательной для резидентов. Получается: «расстроили» потребителя, инвестиционную машину не запустили, что увеличивает шанс рецессии, как минимум, в первой половине 2019 года», — отметил эксперт.

Как следствие, прогнозирует он, «практически у всех стран ЕАЭС показатели 2019 году будут хуже, а у тех стран, которые зависят от РФ в большей степени, то есть, у Беларуси, они будут существенно хуже.

Тенденции ухудшения экономической ситуации в России стали наблюдаться еще в конце 2018 года. В России резко просел импорт по очень большому количеству позиций, в том числе и по инвестиционным, а также, в частности, по поставкам машиностроительной продукции. «Это не есть политический эффект. Это — эффект депрессивных экономических настроений, в результате чего свернулись инвестиционные программы», — подчеркнул эксперт.

Как следствие, добавил он, «я не жду высоких темпов роста по 2019 году: 1% — по РФ и 1,5% — по Беларуси».

«Полагаю, что Центробанк России и Нацбанк Беларуси попробуют ставками стимулировать экономику. Это вероятно. Ценой для Беларуси станет контроль над инфляцией. Ускорение не будет сильно резким, но неких ориентиров, которые наметил банк, вряд ли получится достичь», — считает Надоршин.

По его мнению, в 2019 году с высокой долей вероятности произойдет обесценение национальных валют. «Под давлением будет российский рубль. И как бы того ни хотел Нацбанк Беларуси, с высокой долей вероятности и российский рубль, и белорусский рубль будут дешеветь», — заявил эксперт.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Белорусский экспорт товаров в Россию в 2018 году вырос на 0,4% в сравнении с 2017 годом до 12,9 млрд. долларов, импорт — на 15,4%, до 19,6 млрд. долларов.