Если верить статистике, то белорусы богатеют. Реальная зарплата за 2018 год увеличилась на 11,6%. Правда, это в среднем. В Минске, например, она достигла 1500 рублей. Поэтому все большее количество соотечественников задумывается, куда пристроить свободные деньги. Но еще большее число наших граждан об этом не думает: живут от зарплаты до зарплаты. Те, кому с доходами везет больше, привычно размещают свои сбережения в банковские депозиты. В минувшем году депозитные ставки даже немного подросли, уж больно большой спрос пошел на кредиты, которые в основном из этих вкладов выдаются. По некоторым данным, физические лица в Беларуси берут уже больше кредитов, чем наши хилые предприятия.

Средняя ставка по новым рублевым срочным вкладам по итогам 2018 года составила в банках 9,12% против 8,75% в 2017 году. По валютным депозитам – всего 1,04%. Из этой нехитрой арифметики видно, что рублевые вклады явно выгоднее. Но не все так просто…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 22 февраля