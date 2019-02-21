Россиянин задержан в Минске за хранение травматического оружия

В Минске в отношении 30-летнего россиянина расследуются два уголовных дела, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия травматического действия.

Мужчину задержали оперативники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, сообщили БЕЛТА в МВД. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

«Поводом для разбирательства стала информация, что нашу страну периодически посещает приверженец радикального ислама из России. Он мог возить с собой оружие, — отметили в ГУБОПиК МВД. — Проверка подтвердила сведения: у мужчины оперативники нашли травматический пистолет и пять патронов к нему».

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч.1 ст.331-1 УК (незаконное перемещение через границу огнестрельного оружия и боеприпасов).

В 2018-2019 годах за незаконный оборот огнестрельного оружия травматического действия возбуждено 12 уголовных дел, 9 из которых — в отношении иностранных граждан.